Geneeskunde voor het Volk bezingt falend gezondheidssysteem: “Big Farma heeft het geld op de rooster geteld”

In het Driekoningenlied worden grote firma’s zoals Pfizer en AstraZeneca aan de tand gevoeld. “Met de strofe over patenten hekelen we het feit dat de Big Pharma het alleenrecht hebben om vaccins te maken. Daardoor zitten wij al aan de boosterprik, terwijl er in derdewereldlanden nog helemaal geen vaccins in het vooruitzicht liggen. We geraken alleen uit deze crisis als ze op wereldschaal wordt aangepakt.”