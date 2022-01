Gentse brouwer verkoopt bier van Nederlandse collega's als steun: "Cafés zijn er dicht, er is bier te veel"

Dimitri Messiaen van de Gentse Dok Brewing Company steekt zijn Nederlandse collega's op een bijzondere manier een hart onder de riem. Hij besluit een derde van de tapkranen van de Brewing Company in Gent nu te voorzien van Nederlandse bieren van brouwers die in eigen land slachtoffer zijn van de lockdown. In Nederland zijn de cafés dicht. Daardoor wordt er minder bier verkocht en dreigen de overschotten zelfs vernietigd te moeten worden. "Dat is zonde en daarom dit initiatief", zegt Messiaen.