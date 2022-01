Geplande sociale woonwijk in Aalst: bewonersbezwaren en tegelijk petitie vóór de wijk

Het openbaar onderzoek over de sociale woonwijk met 41 woningen in Hofstade bij Aalst loopt morgen af. Dan gaan omwonenden hun bezwaarschriften aan het stadsbestuur afgeven. Volgens schepen voor wonen Sarah Semeyers (N-VA) zullen die wellicht gaan over de mobiliteit: “Mensen vragen zich bij zulke plannen dikwijls af hoe het zit met de verkeersafwikkeling. Ze hebben schrik dat er te veel druk zal komen op het verkeer in de buurt. Ook de wateroverlast zal een onderwerp zijn, want de regio heeft de laatste jaren overstromingen gekend. Maar dat zijn zaken die we bij het bestuderen van de vergunningsaanvraag zeker zullen meenemen. Als we de vergunning zouden geven, kunnen we dan ook voorwaarden opleggen die met die bekommernissen rekening houden.