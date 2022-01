Hamamelisfeesten in Arboretum Kalmthout van start: zo'n 2 weken vroeger dan normaal in bloei

Wanneer de gele, rode en oranje bloemetjes aan de takken tevoorschijn komen, gaan in het arboretum de jaarlijkse Hamamelisfeesten van start. Die lopen - ook dit jaar - tot eind februari. "Ze bloeien 4 tot 6 weken. Degene die vroeger aan het bloeien zijn, zullen vroeger hun piek beleven", zegt Rammeloo. "Maar we hebben bijna 200 soorten en zo'n 500 planten. Er staan er al veel in bloei, maar ook veel nog niet. Dus er zullen zeker tot midden of eind februari toverhazelaars in bloei staan."

Niet alleen de kleur is spectaculair, de bloemen verspreiden ook een overweldigend, zoet parfum. Je kan de bloemenpracht zelf ontdekken via een uitgestippelde wandelroute en met eventueel ook een audiotour die op je smartphone te downloaden is. Rondleidingen zijn er elke dag om 14 uur.

Wie zelf een toverhazelaar in de tuin of op het terras heeft staan, kan ook een tak binnenbrengen bij het arboretum om mee te dingen naar de titel Miss Hamamelis 2022.