Ilse Pipeleers stapt op bij Open VLD in Diepenbeek en zetelt voortaan als onafhankelijk schepen

In Diepenbeek is er opnieuw een wijziging in het schepencollege: Ilse Pipeleers gaat voortaan als onafhankelijk schepen zetelen. Ze verlaat de Open VLD fractie, want ze voelt zich niet langer thuis bij de partij. Dat wil zeggen dat Open VLD geen schepen meer heeft in Diepenbeek, enkel Pierre Leuraers blijft over als gemeenteraadslid voor de partij.