Vrouw (86) breekt schouder op spoedafdeling UZ Brussel: "Allemaal omdat ik mama niet mocht begeleiden door corona"

Het UZ Brussel zit verveeld met het voorval. "Op het moment dat patiënten zich aanbieden op onze spoedafdeling maken we altijd een evaluatie", legt woordvoerder Karolien De Prez uit.

"We bekijken dan ter plekke of iemand helder genoeg is om uit te leggen wat er aan de hand is en of de patiënt mobiel genoeg is om zich zonder begeleiding te verplaatsen", gaat De Prez voort. "In dit geval hebben we ingeschat dat de vrouw mobiel genoeg was om zichzelf te verplaatsen. Jammer genoeg is zij nadien gevallen. We onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren om daar ook de nodige lessen uit te trekken."