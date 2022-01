Klinder, grootste verpakkingsvrije supermarkt van Limburg, is failliet verklaard

Nu, 3 jaar later, is de ecologische supermarkt genoodzaakt de deuren definitief te sluiten. Na een maand gesloten te blijven door de quarantainemaatregelen, heeft de ondernemingsrechtbank de zaak vandaag officieel failliet verklaard. "We hopen dat we jullie geïnspireerd hebben en dat jullie ook zonder Klinder jullie duurzame levensstijl verderzetten", klinkt het in een reactie op sociale media.