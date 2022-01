Laatste zuster Heilig Hart Instituut in Heverlee met pensioen: "34 jaar lang strafstudies geleid"

Brigitte Fierlafijn werd geboren in Kongo, groeide op in Tielt-Winge, ging op hotelschool in Brussel en trad erna toe bij de zusters van het Heilig Hart Instituut in Heverlee. Een keuze die haar werd ingegeven, vertelt ze in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Onze Lieve Heer heeft mij dat gevraagd. Dat is wat kort door de bocht, maar ik ben altijd erg bezig geweest met hoe Jezus omging met mensen. Ik ben thuis ook christelijk opgevoed. Maar toen ik het evangelie las, voelde dat als een wonder. De liefde die ik van God krijg, wil ik met anderen delen. Daarom wil ik mensen helpen. Het was dus logisch om toe te treden tot de zustergemeenschap."