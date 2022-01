Leuvens team bepaalt voor elke hersencel van fruitvlieg welk stukje DNA er ingezet wordt

"Als je immers kijkt naar zo'n stukje DNA zijn dat nog altijd 500 letters, waarvan er duizenden verschillende regio's gebruikt worden in één celtype. Als wij als mens kijken naar een reeks van 500 letters A, C, G en T [de basen adenine, cytosine, guanine en thymine die de basenparen in DNA vormen], dan kunnen we eigenlijk nog niet veel zien. Met AI zijn we erin geslaagd om uit die sequenties kleine woordjes te lichten die eigenlijk de functie van de stukjes DNA bepalen en waar ook de eiwitten in onze cellen op binden om het DNA te decoderen."



Bij het onderzoek hebben Jasper Janssens, Sara Aibar en Ibrahim Ihsan Taskiran, drie jonge onderzoekers in Aerts' team, een belangrijke rol gespeeld.

"We gebruikten deep learning om genregulatie-netwerken op te sporen," zei Janssens in de persmededeling. "In deze netwerken hebben we eiwitten in verband gebracht met de DNA-regio’s waaraan ze binden en voorspellen we welk effect dit heeft op het DNA en op de cel. Op die manier konden we bekijken hoe celtypes in de hersenen veranderen van bij de geboorte tot een volwassen stadium."

"We combineerden gegevens over hoe het DNA geplooid is, met metingen van celfunctie en konden op die manier verbanden blootleggen die door conventionele algoritmes worden gemist. Met ons nieuw model konden we zelfs voorspellen welke rol de letters in het DNA precies hebben!", zei Taskiran.

"Onze atlas laat zien dat alle celtypes in de hersenen van de fruitvlieg een uniek DNA-plooiprofiel hebben, met verschillende combinaties van vaak wel tienduizenden toegankelijke regio's," voegde Sara Aibar eraan toe.