Meer dan 7.000 kinderen kregen vorig jaar een dubbele familienaam

Er werden vorig jaar 112.237 kinderen met de Belgische nationaliteit geboren in ons land, tegenover meer dan 94.500 in 2020. Onder hen kregen 7.026 kinderen een dubbele familienaam, tegenover 6.910 het jaar voordien. Veruit de meeste kinderen kregen de naam van de vader: 98.014. Voorts zijn er 7.197 kinderen die de familienaam van de moeder kregen.

In Vlaanderen was er volgens deze cijfergegevens sprake van 58.026 geboorten in 2021. 52.591 kinderen kregen de naam van de vader en 3.039 die van de moeder. Van de 2.396 kinderen met dubbele familienaam zijn er 1.762 waarbij eerst de naam van de vader komt en 498 waarbij de familienaam van de moeder eerst staat. De resterende 136 kinderen kregen een familienaam met een combinatie van die van de moeder en de meemoeder.

Ouders en adoptanten kunnen sinds juni 2014 kiezen om hun kinderen een van hun namen of hun twee namen toe te kennen in de volgorde die zij zelf wensen. Dat kan dankzij de wet van 8 mei 2014 die gelijkheid tussen mannen en vrouwen invoerde bij de naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde.

Het toekennen van een dubbele familienaam gebeurt door middel van een verklaring aan de gemeente, doorgaans bij geboorte of bij wijzigingen van de afstamming van het kind (erkenning, betwisting, vaderschapsonderzoek, adoptie).