Recordaantal dieren opgevangen bij VOC Neteland: "Vooral egels die vechten met elkaar door gebrek aan wilde natuur"

In 2021 heeft het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Herenthout 5319 dieren opgevangen. Dat zijn er zo'n 200 meer dan het jaar ervoor. "Dat aantal gaat ieder jaar in stijgende lijn. Je kan dat op twee manieren bekijken. Het is geen goed nieuws dat onze natuur het zo slecht doet, maar het is wel goed nieuws dat de dieren vaker bij ons opvangcentrum terechtkomen", zegt verzorger Lijske Vanheukelom.