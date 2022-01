Mevrouw Philippe Clement verhuist voorlopig niet mee naar Monaco, en blijft in Waasmunster

Op 1 januari is Philippe alleen naar Monaco vertrokken. “Ik blijf voorlopig in Waasmunster wonen en mijn werk aan de sportdienst van Sint-Niklaas doen”, zegt Isabelle. “De eerste maanden zullen het korte trips naar Monaco worden. Daarna zien we wel wat werkt voor ons als koppel en als gezin. Het is de eerste keer dat er zo’n buitenlands avontuur op ons pad komt, dus wij weten ook nog niet wat dat zal geven.” Gelukkig is het niet zo heel ver rijden naar het zuiden van Frankrijk. “Was het Moskou geweest, dan hadden we misschien ‘nee’ gezegd. Maar Monaco is nu ook niet de slechtste plaats ter wereld om te vertoeven.”