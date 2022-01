Minder kinderen dan verwacht voor vaccinaties in Bobbejaanland: "We hoopten op de helft maar dat was te optimistisch"

Vanaf vandaag kunnen kinderen van 5 tot en met 11 jaar zich laten vaccineren in Kinderland, een deel van het pretpark Bobbejaanland in Kasterlee. Toch komen er minder kinderen dan verwacht. In totaal kregen zo'n 7.500 kinderen een uitnodiging voor een vaccin. Daarvan zijn nu 2.000 kinderen ingeschreven.

"We hoopten eerst dat zeker de helft van de kinderen zou ingaan op die uitnodiging, maar dat is wat te optimistisch. Tot eergisteren waren er heel weinig inschrijvingen", zegt Leen Henckens, coördinator van eerstelijnszone Middenkempen. "Maar intussen komt het wel op gang. We vermoeden dan ook dat er nog kindjes gaan bijkomen."