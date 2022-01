Minder speed pedelecs verkocht in 2021: verzadiging van de markt of tijdelijke dip door telewerk?

De speed pedelec, die tot 45 kilometer/uur mag rijden, veroverde tussen 2017 en 2019 de fietsmarkt. De snelle fiets is vooral interessant voor pendelaars die méér dan 20 kilometer van hun werkplek wonen en niet meer met de auto in de file willen staan. Daarom is de speed pedelec ook in het bijzonder populair bij mensen die in het buitengebied wonen en naar filegevoelige zones rond Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven pendelen. Kilometervergoedingen door werkgevers en de aanleg van fietssnelwegen gaven de speed pedelec nog een extra duwtje in de rug.