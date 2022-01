Politie Carma vindt stroomstootwapen meerwaarde bij interventies

In twee Limburgse politiezones loopt er al een testfase met stroomstootwapens sinds midden vorig jaar, dat is in de zone van Limburg Regio Hoofdstad (LRH) en in de zone Carma. Bij LRH is het wapen al twee keer effectief gebruikt, bij Carma was dat 1 keer effectief en 1 keer preventief om een verdachte af te schrikken. "We hebben nog maar weinig cases gehad, maar kunnen toch de meerwaarde al bevestigen", aldus hoofdcommissaris van politiezone Carma Geert Verheyen.