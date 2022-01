Wie het telefoonnummer uit de Netflixfilm "Don't look up" opbelt, komt terecht bij een sekslijn 

Nadat een aantal kijkers het telefoonnummer in kwestie geprobeerd had, werden ze tot hun verbazing verbonden met een telefoonseksoperator. "Welkom bij Amerika's heetste lijn. Mannen, druk één voor knappe dames. En dames druk twee om gratis te verbinden met interessante en opwindende mannen", klinkt het aan de telefoon.

De verraste kijkers tweetten massaal over het telefoonnummer. Zowel Netfix als de acteurs en de regisseur van de film hebben nog niet gereageerd op de kwestie. We weten dus niet of het over een toeval gaat of het een bewuste keuze was. Het zou alleszins een komisch toeval zijn.