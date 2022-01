Assenede geeft kwetsbare burgers gratis zelftesten: "Goedkoop tarief niet altijd genoeg"

Mensen die het niet breed hebben en een zelftest nodig hebben om een coronabesmetting op te sporen, kunnen via het ziekenfonds een verhoogde tegemoetkoming krijgen. Ze betalen zo maar 1 euro per test in de plaats van de gebruikelijke 8 euro (bij de apotheek) of 3 euro (in de supermarkt). Gemeente Assenede vindt die korting soms nog niet voldoende en heeft daarom 100 zelftesten gekocht die helemaal gratis verdeeld zullen worden onder kwetsbare burgers.