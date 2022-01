Opvangcentrum Beernem vangt recordaantal vogels en wilde dieren dieren op: "We zien veel raamslachtoffers"

Nog opmerkelijk in de jaarcijfers is het aantal egels dat is binnengebracht. "In de media is er vaak gesproken over egels. Mensen zoeken er nu bijna naar. We hebben ook de egelziekte gehad waardoor er veel meer egels op straat waren. Wat we ook zien, zijn meldingen van egels die onder robotgrasmaaiers terecht zijn gekomen. De beestjes zijn er vaak erg aan toe, maar we proberen ze er toch altijd door te krijgen."

Het opvangcentrum vraagt nu ook aan de Vlaamse overheid extra steun, want hoe meer dieren zij opvangen en moeten verzorgen, hoe hoger de kosten voor hen zijn.