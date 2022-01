9 maanden na grote brand in Opwijk: heropbouw kan binnenkort starten na akkoord over schadebedrag

Op 9 april vorig jaar brak er brand uit in een technische ruimte op de bovenste verdieping van het complex in de Kloosterstraat. Alle dakappartementen brandden volledig uit en ook de 23 andere appartementen zijn volledig onbewoonbaar. Eén bewoonster van 92 stierf nadien in het ziekenhuis, vermoedelijk werd de shock haar te veel. Intussen vonden alle bewoners van het uitgebrande gebouw een tijdelijk onderkomen bij vrienden of familie of huren ze intussen een nieuwe woning. Daarvoor krijgen ze een maandelijkse vergoeding van de verzekeringsmaatschappij.

"De schade-experts van de verzekeraar en die van de eigenaars hebben nu een akkoord over de omvang van de schade", legt meester Guy De Ridder, de advocaat van de vereniging van mede-eigenaars (VME), uit. "Als de eigenaars daarmee instemmen, is de verzekering verplicht om 80% van dat bedrag binnen de maand uit te betalen." Dat geld wordt dan meteen ingezet om het gebouw te kunnen heropbouwen. “Dit is verlossend nieuws, want we kregen al maanden lang amper informatie over hoe de zaken vorderden. Dat zorgde voor veel stress en was zwaar om dragen. Tot het nieuwe gebouw klaar is, kunnen wij ons leven ook niet opnieuw inrichten”, vertelt Karine Pots, één van de bewoners.