Paus Franciscus: "Geen kinderen krijgen, is vorm van egoïsme"

De paus sprak over een "demografische winter" en doelde daarmee waarschijnlijk op de dalende geboortecijfers in Italië. "Mensen willen geen kinderen of slechts één en niet meer", zei paus Franciscus.



"De beschaving wordt steeds ouder en het ontbreekt haar aan menselijkheid wanneer men de rijkdom van het ouderschap verliest", waarschuwde hij. "Een land zonder kinderen lijdt. Waar men ter wereld leeft en huwt, men moet eraan denken kinderen te hebben."

"Kinderen langs natuurlijke weg of via adoptie is krijgen is wel een risico, maar er geen hebben, is nog riskanter", aldus Franciscus.