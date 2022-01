Piano's Maene in Ruiselede pakt uit met wereldprimeur: rechtsnarige vleugelpiano voor huiskamers

Het rechtsnarig concept bij piano's is eigenlijk eeuwenoud, maar was vergeten geraakt. Chris Maene haalde dat concept vanonder het stof en herontdekte de bijzondere kwaliteiten. Henk Swinnen is woordvoerder van piano's Maene: "Het verschil met een kruissnarige piano, waarbij de snaren dus gekruist lopen, is de klankkleur. Je hoort meteen het verschil als ze naast elkaar staan. De tonen worden niet met een sausje verguld, maar klinken heel eerlijk, heel klaar en dat in alle registers. Ook de bas en de hoge tonen zijn helder en transparant."