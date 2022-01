Politie in Kazachstan doodt "tientallen relschoppers" na dagenlange protesten

De politie in Almaty, de grootste stad van Kazachstan, heeft afgelopen nacht tientallen demonstranten gedood. Volgens de politie probeerden ze overheidsgebouwen binnen te dringen. Het is al dagen bijzonder onrustig in Kazachstan. Protest tegen de verhoging van de brandstofprijzen is omgeslagen in zeldzaam algemeen politiek protest in het hele land. De Kazachse president Tokajev heeft zijn bondgenoten om hulp gevraagd. Het militair bondgenootschap onder leiding van Rusland stuurde intussen de eerste vredestroepen.