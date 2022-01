Recordaantal abonnees Zoo Antwerpen en Planckendael: "We zijn blij en dankbaar"

ZOO Antwerpen en Planckendael hebben het voorbije jaar samen zo'n 1,7 miljoen bezoekers ontvangen. Dat is bijna een kwart meer dan in 2020, maar toen moesten de parken vijf maanden de deuren sluiten. Het is ook nog altijd duidelijk minder dan de jaren vóór corona. De coronacrisis betekende in 2021 ook het einde van Zoo Serpentarium in Blankenberge, de enige reptielenzoo van het land.