Rudy Meyns uit Lissewege restaureert koningen en heiligen: "De meeste breuken zien we bij kerstbeelden"

Het is het feest van Driekoningen vandaag. De dag dat Melchior, Caspar en Balthasar de ster volgden die naar het kindje Jezus leidde. Rudy Meyns uit Lissewege verzamelt en restaureert koningsbeelden. "Ik heb er onlangs nog 3 gekocht in Nederland. Beelden die uit een gieterij in Venlo kwamen, die zijn nooit beschilderd geweest. Ik ben ooit op een beurs een dame tegen het lijf gelopen. Zij heeft mij leren kleuren maken en gezichten schilderen. Op mijn computer staan meer dan 1.000 prenten van heiligen en koningen. Zo kan ik die perfect namaken. Er is veel werk aan. Het duurt dagen om zo'n beeld in kleur te zetten."