Royals - Een zeldzaam kiekje van de 4 kinderen van prins Albert en Meghan Markle krijgt 1 symbolische pond (en meer) 

Henri, die zijn boosterprik al heeft gehad, is niet de enige "positieve" royal. Ook de Zweedse koning Carl Gustaf (75), koningin Silvia (78) en kroonprinses Victoria (44) kregen het virus te pakken en zitten in thuisisolatie. In een persmededeling laten ze weten dat de contactopsporing in gang is gezet.



Het koninklijke koppel is symptoomvrij en blijft van thuis uit werken. Silvia reisde in december speciaal niet naar Dubai omdat ze een verkoudheid had. Het Zweedse hof benadrukte toen dat ze negatief testte op COVID-19. Vorig jaar raakte Victoria al besmet, net als haar broer prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia.