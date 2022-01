Strijd tegen leegstand in Vilvoorde werpt vruchten af

De stad werkt daarvoor samen met de vereniging Broeilab die startende ondernemers ondersteunt om hun droom na te jagen. Nieuwe winkeliers krijgen de kans om goedkoper en eventueel tijdelijk een handelsruimte te huren. "Het leuke is dat we met dat concept niet de grote winkelketens aanspreken, maar eerder de kleine, specialere zaken. Zo zijn er verschillende kledingwinkels bijgekomen, maar ook interieurzaken en zelfs een verpakkingsloze winkel", zegt de schepen.

In Vilvoorde betaal je voortaan ook al een leegstandstaks als een gebouw in het handelscentrum één jaar leeg staat. Die kan afhankelijk van de oppervlakte oplopen tot enkele tienduizenden euro's. "Die belasting heeft ook een aantal van de meer weerbarstige eigenaars overtuigd om hun huurprijzen te laten dalen of mee te doen met het project van Broeilab", aldus nog Cortois.