"Therapeuten voor Jongeren" in Leuven kan vraag naar hulp amper bijhouden

In het TEJO-huis in Leuven kunnen jongeren tussen 10 en 20 jaar terecht voor kortdurende, therapeutische begeleiding. "Het is erg laagdrempelig, want je kan bij ons gratis en volledig anoniem terecht", legt Filip Mels van TEJO uit.

"Sommige jongeren gaan tevreden buiten na een paar gesprekken", gaat Mels voort. "Soms duurt het wat langer en zorgen we voor 10 sessies. Als nadien blijkt dat er toch nog extra begeleiding nodig is, dan bieden we dat uiteraard ook aan."

Op dit moment zorgen 23 therapeuten vrijwillig voor de begeleiding van jongeren die hulp nodig hebben. Omdat de vraag naar die hulp steeds toeneemt, is TEJO nu op zoek naar extra vrijwilligers. Omdat de vereniging naar eigen zeggen de nodige kwaliteit wil aanbieden, leggen ze bepaalde voorwaarden op voor de vrijwilligers.

"Onze therapeuten zijn niet allemaal psychologen, maar hebben allemaal wel een diploma hoger onderwijs met een aanvullende therapeutische opleiding. Niet iedereen werkt even lang bij ons, maar we vragen wel een engagement van minimum twee jaar als je hier wilt beginnen", aldus Mels.