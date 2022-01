Minister Vandenbroucke (Vooruit): "Niets houdt Onderwijsministers tegen om gratis zelftests aan te bieden"

"Ik heb me de haren uit het hoofd getrokken, maar dat lukt niet", zegt Vandenbroucke over de reden waarom de federale overheid zelf geen gratis zelftests aanbiedt. "Wij mikken op de verdeling van zelftests via twee kanalen: supermarkten en apotheken. In supermarkten kunnen we nu eenmaal geen terugbetalingssysteem invoeren. Zoiets bestaat nog niet en het zou te lang duren om dat te implementeren."

Gratis zelftests aanbieden in de apotheken zou dan weer het commerciële circuit platleggen. "En dat is net het breedste verspreidingskanaal van de federale overheid", besluit Vandenbroucke.