Voetballer uit Aalst mag na transitie blijven spelen bij vrouwenclub: "Ik ben erg blij"

Twee jaar geleden is de genderdispensatie in het leven geroepen door Voetbal Vlaanderen. "We werden geconfronteerd met meer transpersonen die wilden blijven voetballen. Daarom hebben we beslist om elke case afzonderlijk te bekijken. Een ethische commisie, met ook een arts, adviseert of de persoon kan blijven spelen in een competitie", verklaart Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. "We zijn een voortrekker met dit reglement en willen ook iedereen een plaats kunnen geven, weloverwogen."