Ondanks hoge kijkcijfers en populariteit: waarom het vierde seizoen van "Dertigers" écht het laatste is

Ook al hebben de VRT en de programmamakers de beslissing "in onderling overleg" genomen, toch wekt die keuze best wat emoties los. "Iedereen vindt het jammer dat we ermee ophouden, maar niemand van onze ploeg heeft erover geklaagd. "Het is mooi geweest": dat gevoel overheerst. En voor mij persoonlijk blijft "Dertigers" mijn kindje, en ik ben er supertrots op", vertelt De Smet.

Of het geen idee is om de vriendengroep als geheel los te laten, en te focussen op één personage of een duo? "We hebben dat 3 seconden overwogen, maar dat klopt niet. "Dertigers" draait rond 6 evenwaardige hoofdpersonages. Om dan de focus te leggen op gelijk wie: dat zou fout aanvoelen", legt De Smet uit. "Uiteindelijk was "Joey" uit "Friends" in zijn spin-off ook niks zonder zijn vrienden, hoe sterk dat personage ook is."