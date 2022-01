Auteur Walter Van den Broeck (80) draagt literair archief over aan Letterenhuis

De overdracht van het archief gebeurt 50 jaar na de eerste opvoering van "Groenten uit Balen" door het Brussels Kamertoneel in het Volkshuis in Balen. Het gaat over de staking bij de Balense fabriek Vieille Montagne. Talloze beroeps- en amateursgezelschappen hebben dat stuk intussen op de scène gebracht. 10 jaar geleden werd het ook verfilmd met onder meer Stany Crets, Evelien Bosmans en Lucas Van den Eynde in de hoofdrollen.

Het archief van Walter Van den Broeck is volgens het Letterenhuis een van de meest complete auteursarchieven van zijn schrijversgeneratie. Het biedt niet alleen een overzicht van al zijn werken, maar geeft ook inzicht in het werkproces van de schrijver. Er zit documentatie bij, kladversies, verbeterde versies en correspondentie.