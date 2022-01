Ruime omgeving Gentse haven vol zwarte brokken na zware brand: "moeilijke opkuis, maar niet gevaarlijk"

"We geven de raad om handschoenen aan te doen, als je de roetblokken wil oprapen", zegt Anouk Veyt van de brandweer. "Dan is er helemaal geen risico. Je mag ze dan gewoon in de vuilnisbak gooien."

"Toch is het misschien beter om de brandresten naar het contatinerpark te brengen", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "En terwijl je de brokstukken opruimt, is het ook van belang alles goed met water af te kuisen. Als er bijvoorbeeld kinderen op het terras komen, kan je maar beter alles goed reinigen, zodat ze niet met roet in aanraking komen, en het dan nog eens in hun mond steken. Ook groenten in de tuin spoel je best heel groendig vóór je ze klaarmaakt. Er is zeker geen acuut gevaar natuurlijk, maar alles wat verbrand is, kan kankerverwekkend zijn. Dan kan je toch maar best zo voorzichtig mogelijk handelen."