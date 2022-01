Zwinvlakte Knokke-Heist bijna volledig onder water: "Een lekker buffet voor de vogels"

Dat de Zwinvlakte zo onder water komt te staan, is redelijk uitzonderlijk. Het gebeurt zo'n 2 keer per jaar. "Maar het is heel welgekomen", zegt de directeur van het Zwin Natuurpark, Ina De Wasch. "Als de zee binnenkomt in de Zwinvlakte is dat eigenlijk zeer goed. Het Zwin is een getijdengebied. De zee brengt heel wat voedsel aan voor de vogels en dat voedsel blijft nu achter. Het is als het ware een buffet voor de vogels en dat is heel belangrijk voor het vogelbestand van de regio."