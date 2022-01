500 keer "Winteruur" met Wim Helsen: een terugblik in 5 afleveringen, van absurd tot emotioneel

Hilde Crevits (CD&V) is minister van Onderwijs als ze in het derde seizoen aanschuift voor "Winteruur". Ze heeft een tekst mee van Erich Fried, "Het is wat het is", een gedicht over de liefde dat haar inspireert op moeilijkere momenten. Het brengt Wim Helsen in een romantische bui en hij vraagt wat de minister zou doen moesten zij twee hier en nu halsoverkop verliefd worden op elkaar. Volgens Crevits is dat weinig waarschijnlijk, maar toch... was er nu een klik of niet?