Gezochte mountainbiker stapt zelf naar politie en bekent verschillende aanrandingen in Zoniënwoud

De verdachte zou tussen december 2020 en september 2021 verschillende vrouwen hebben aangerand in het Zoniënwoud in Sint-Genesius-Rode. Telkens waren de vrouwen aan het lopen in het bos toen de man hen op zijn mountainbike kruiste. Hij raakte vervolgens plots hun billen aan en grijnsde daarbij naar hen.

Het gerecht verspreidde eind vorig jaar beelden van de man, in de hoop meer tips te krijgen. Die beelden werden gemaakt door één van de slachtoffers. De man heeft zichzelf nu aangegeven bij de lokale politie waar hij werd verhoord. Nadien mocht hij beschikken in afwachting van verder onderzoek.