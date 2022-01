Van 190.000 naar 330.000: aantal Belgen met dementie zal tegen 2050 stijgen met 73 procent

Het aantal mensen met dementie zal in ons land tegen 2050 met 73 procent stijgen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis op basis van een studie van het Britse medische tijdschrift The Lancet. Concreet zou dat neerkomen op 330.000 Belgen die over 28 jaar met de ziekte kampen, terwijl er dat op dit moment zo'n 190.000 zijn.