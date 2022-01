Abdij van Bornem opent opnieuw na jarenlange restauratie

Wat kan je verwachten van een bezoek aan de abdij? Een grote portie cultuur, zo blijkt: "Er valt heel wat te beleven. Mijn favoriete plek is bijvoorbeeld de Thomaskapel omdat die zoveel rust uitstraalt. De geschiedenis van de abdij gaat ook terug tot in de jaren 1600. De bedoeling is om vanaf nu opnieuw te starten met gegidste rondleidingen", zegt Van Kerckhoven.

Voor die rondleidingen is de abdij nog op zoek naar extra gidsen. "We zoeken vooral mensen die begeesterd kunnen vertellen", klinkt het. Wie geïnteresseerd is, kan zich via e-mail inschrijven voor een opleiding die eind januari van start gaat. Maandag starten avast de rondleidingen voor groepen en vanaf maart zijn ook individuele bezoekers welkom op bepaalde dagen.