Reclame-affiche zorgt voor ophef in Waalse rampgebieden, "gebrek aan respect voor de bevolking"

"De reclamecampagne is in meer dan één opzicht schokkend, omdat ze in de ogen van iedereen een gebrek aan respect voor de bevolking toont", aldus de schrijvers van het persbericht. "Het is van een onnoemelijke wreedheid en een extreem gebrek aan respect voor de vele uitgeputte mensen, van wie sommigen in onzekerheid zijn geworpen na de verschillende recente crises."

"De advertentie maakt gebruik van de tragedie die een zeer groot aantal Belgen heeft meegemaakt en suggereert dat de reis hen zou kunnen 'redden'. Terwijl het juist deze mensen zijn die niet op vakantie zullen kunnen gaan en voor wie de prioriteit van de financiële uitgaven gericht zal zijn op wat vitaal is."