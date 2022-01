Amfibietunnels in Sint-Truiden vol modder gelopen door zware regenval: “Moet opgelost worden voor de paartijd”

Als de amfibietunnels niet proper gemaakt worden is dat een ramp voor de salamanders en padden in de buurt, zegt de Leersnyder: “We hebben hier Alpenwatersalamanders, de Kamsalamander, de Kleine Watersalamander en de Vinpootsalamander. Wat hier uniek is, is dat al deze soorten hier samen voorkomen en dat in zeer grote getalen. Maar als de tunnels voortdurend verstoppen door modderstromen dan gaan ze simpelweg dood als ze naar de overkant willen trekken in de paartijd.”