Hasseltse musea zien in bezoekerscijfers effecten van de coronamaatregelen

De Hasseltse musea zien in hun jaarcijfers dat corona een sterke impact heeft gehad. En dat was zowel in positieve als in negatieve zin. Schepen van cultuur Nele Kelchtermans: "Bij verstrengingen zie je veel annulaties, dat was vooral te merken in het najaar. Maar aan de andere kant hebben heel wat mensen ook gekozen voor vakantie in eigen land, en we merkten dan ook dat er heel wat bezoekers in de musea van buiten Hasselt kwamen. "