Bitcoinkoers neemt forse duik: hoe komt dat en wat heeft dat met het protest in Kazachstan te maken?

De bitcoin is een virtuele munt. Geen muntstuk of een geldbriefje dat je echt kan vasthouden dus, maar een stukje computercode waaraan waarde wordt gehecht. Een groot verschil met een "echte" munt zoals de euro is dat er geen centrale bank of overheid controle op uitoefent.

Er is dus geen tussenpersoon (zoals een bank) nodig om transacties uit te voeren. Het beheer gebeurt via vernuftige technologie, "blockchain" genaamd, die alle transacties bijhoudt en moet beveiligen.

De bitcoin bestaat al enkele jaren en wint steeds meer aan bekendheid en populariteit bij beleggers. Het voorbije jaar is de virtuele munt pas echt doorgebroken: de waarde van de bitcoin is zelfs verviervoudigd. En de laatste weken stijgt de munt alleen nog maar sneller in waarde.