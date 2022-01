"Lieve mama, ik red me wel, maar het eten is armzalig": post vindt brief terug die Amerikaanse militair in 1945 schreef

De Amerikaanse militair John Gonsalves werd tijdens WO II gestationeerd in Duitsland. De toen 22-jarige militair stuurde net na het einde van de oorlog een brief vanuit Duitsland naar zijn moeder in de Verenigde Staten. De brief raakte kwijt, tot hij 76 jaar later werd teruggevonden in een postbedrijf in Pittsburgh. De medewerkers van het postbedrijf bezorgden de brief, wellicht iets te laat, maar dan toch aan de weduwe van Gonsalves.