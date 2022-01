Cesar stelt op zijn 96 voor het eerst zijn schilderijen tentoon

“Toen Cesar een half jaar geleden bij ons kwam wonen en hij zijn kamer aan het inrichten was, zagen wij dat hij heel veel mooie schilderijtjes had”, zegt Veerle Vermeire die verantwoordelijk is voor de tentoonstellingen in het woonzorgcentrum. “We vonden het een leuk idee om een tentoonstelling met zijn werkjes te houden.” Cesar zag dat helemaal zitten, maar wou geen solo-tentoonstelling. “Dus zijn wij op zoek gegaan naar twee andere kunstenaars uit de buurt”, gaat Veerle verder. “Het zijn Erik Matthys en Mario Desmedt geworden, waar we al eerder mee samenwerkten.”