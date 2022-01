Cocaïne steekt cannabis voorbij in Antwerpse verslavingsklinieken: "Recordvangst in de haven heeft amper invloed"

De douane heeft vorig jaar 89 ton cocaïne onderschept in de Antwerpse haven met een straatwaarde van 13 miljard. "We juichen dit toe maar die recordvangst is slechts een druppel op een hete plaat", zegt Kristof Bryssinck van het Adviespunt Verslaving Antwerpen.

"Het aanbod en de prijzen zijn gewoon hetzelfde gebleven. Er zijn gigantische hoeveelheden cocaïne op de markt. Cocaïne is altijd en overal verkrijgbaar. Vorig jaar hebben we 5 procent meer mensen geholpen die verslaafd zijn aan cocaïne. Het is intussen ook de tweede grootste verslavingsproblematiek in Antwerpen na alcohol. Cocaïne is cannabis voorbijgestoken", zegt Bryssinck.