Coronablog - Aantal besmettingen dubbel zo hoog als vorige week, WHO waarschuwt: "Noem omikron niet mild" 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept op om de omikronvariant van het coronavirus niet als "mild" te bestempelen. Vroege studies lijken uit te wijzen dat omikron minder ziekmakend is dan vorige coronavarianten. Maar omdat het virus zo snel zoveel mensen besmet, staan gezondheidssystemen in veel landen onder druk, klinkt het.

"Het is niet omdat omikron minder ernstig lijkt dan delta, in het bijzonder bij wie gevaccineerd is, dat die variant als mild moet gecategoriseerd moet worden", stelt de directeur-generaal van WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Net zoals bij vorige varianten zorgt omikron ervoor dat mensen in het ziekenhuis worden opgenomen en sterven. In feite is de tsunami van gevallen zo enorm en zo snel dat ze gezondheidssystemen op de hele wereld overspoelt."