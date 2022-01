Bijna 90 ton: douane onderschepte vorig jaar opnieuw recordvangst cocaïne in haven van Antwerpen

De stijging in de vangsten ligt onder meer aan betere scan-technieken. Maar ook Operatie Sky speelde een rol. Dat was het onderzoek naar de versleutelde telefoons van Sky ECC die de politie kon kraken waardoor ze konden meelezen in miljoenen geheime berichten die vermoedelijke criminelen naar elkaar stuurden. "Door het Sky-onderzoek hebben we veel informatie gekregen over op welke manier en via welke technieken de drugs precies binnenkomt", aldus minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), die bevoegd is voor de douane.