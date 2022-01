Eeklo int bijdrage van bedrijven met windmolens van de voorbije 3 jaar: goed voor 190.000 euro

Al in 2014 besliste Eeklo op de gemeenteraad om een bijdrage te innen op windmolens van bedrijven. "Maar door omstandigheden is dat nooit geïnd", zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). "Vorig jaar kwam er dan een akkoord om die bijdragen effectief te gaan innen. En op de laatste gemeenteraad in december, hebben we goedgekeurd om de bedrijven een factuur op te sturen van 2019, 2020 en 2021."

De facturen leveren de stad in totaal 190.000 euro op. "Dat geld gaat naar ons omgevingsfonds. Want die windmolens verstoren toch een beetje het zicht in de stad. We gaan dat proberen compenseren, door onder meer bomen en struiken aan te planten", aldus de burgemeester.