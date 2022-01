Nu ook gratis wifi in Iepers stadscentrum

Na Westhoeksteden als Diksmuide en Poperinge biedt Ieper nu ook gratis wifi aan in het stadscentrum. Schepen van Digitalisering Dimitry Soenen (N-VA): "Voortaan kan je buiten de stadsgebouwen inloggen op het gratis wifinetwerk WiFi4EU in het centrum van de stad. Geïnteresseerden moeten eenmalig de algemene gebruiksvoorwaarden accepteren om gebruik te maken van het gratis internet. Zo kan je op de markt of op een terras voortaan makkelijk werken of iets opzoeken."