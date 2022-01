Onrust in Zelzate en Evergem over opgeslagen grond onnodig volgens baggerbedrijf: "Komt niet van Oosterweelwerken"

Enkele buurtbewoners waren ongerust over de mogelijk vervuilde gronden die in hun achtertuin terecht zouden komen. Zij hebben nu alvast duidelijke antwoorden gekregen. Al blijven er wel nog vragen over de stof- en de transporthinder. "We beloven de vrachtwagens uit de woonkernen te weren", reageert Pallemans nog. "Veel transport zal over het water gebeuren, daar is de opslagplaats in Rieme goed voor geschikt."