Gronden van bedrijventerrein Spelver III in Bilzen al na een jaar uitverkocht

Metaalwerken Moors is het eerste bedrijf in opbouw op Spelver III. Op de locatie waar ze nu zitten was de ruimte te klein geworden. “Om de productie te kunnen verhogen, bouwen we een grotere hal op Spelver III. Van hieruit kunnen we onze klanten ook beter bedienen”, zegt Tom Moors. "We zitten vlak langs de autosnelweg en zijn vlot bereikbaar. Door de uitbreiding kunnen we ook extra personeel aannemen.”